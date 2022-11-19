Джокович назвал матч с Медведевым «демонстрацией менталитетов»

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свою победу над Даниилом Медведевым в заключительном матче группового этапа итогового турнира АТР.

«Я думаю, что матч с Медведевым был демонстрацией тех менталитетов, которыми мы оба обладаем. Конечно, Даниил хотел закончить сезон победой, а с другой стороны, я не хотел ему проигрывать. Не люблю считать, я никогда этого не делал. Мой менталитет - выигрывать каждый матч, который я играю в настоящий момент», - приводит слова серба пресс-служба АТР.

Напомним, в рамках группового этапа итогового турнира АТР Медведев проиграл все три своих матча и завершил выступление. Россиянин уступил своему соотечественнику Андрею Рублеву, греку Стефаносу Циципасу и Джоковичу.

Серб и Рублев вышли в полуфинал соревнований.