Рублев о предстоящем матче с Руудом: Сделаю все возможное

Олимпийский чемпион в миксте Андрей Рублев поделился ожиданиями от полуфинального поединка против норвежца Каспера Рууда в полуфинале итогового турнира АТР.

«Я не знаю, может ли в этот раз быть по-другому, не как в предыдущем матче с ним, но я действительно с нетерпением жду игры, потому что Каспер такой хороший человек на корте и вне корта. Он отличный игрок, отличный боец. Рууд добился многого в этом сезоне, так что это будет очень, очень хороший вызов для меня. Сделаю всё возможное, и посмотрим, что произойдет», - приводит слова россиянина пресс-служба АТР.

Напомним, Рублев занял второе место в группе с Новаком Джоковичем, Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом.

Год назад россиянин и норвежец уже встречались в рамках итогового турнира. Тогда Рууд оказался сильнее.