«Каспер был слишком хорош». Рублев - о поражении от Рууда в полуфинале Итогового турнира

Российский теннисист Андрей Рублев отреагировал на поражение от Каспера Рууда в полуфинале Итогового турнира ATP.

Напомним, что встреча в Турине завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу норвежца.

«Начал хорошо, а потом не знаю, что произошло. Рууд был слишком хорош. Пытался играть агрессивно и торопился. Из-за этого стал пропускать всё больше и больше мячей. Трудно что-то сделать, когда Каспер в 80 процентах случаев держит первую подачу при скорости в 215 км/ч. Затем удалось немного расслабиться и продолжить агрессивную игру, но было поздно», — цитируют Рублева зарубежные СМИ.

Добавим, что в финале Рууд сыграет с сербом Новаком Джоковичем. Матч пройдет 20 ноября и начнется в 21:00 по московскому времени.