Джокович в шестой раз выиграл Итоговый турнир АТР

Сербский теннисист Новак Джокович в финале Итогового турнира АТР победил норвежца КаспераРууда со счетом 7:5, 6:3

Матч продолжался 1 час 34 минуты.

За это время Новак девять раз подал навылет, не допустив двойных ошибок, и сделал два брейка имея пять возможностей выиграть гейм на подачу соперника.

У Рууда брейкпоинтов не было, также на его счету шесть брейков и одна двойная.

Таким образом, Джокович в шестой раз за карьеру выиграл Итоговый турнир АТР и заработал рекордные призовые для тенниса равные 4,7 млн долларов за победу во всех матчах.