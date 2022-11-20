World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Джокович в шестой раз выиграл Итоговый турнир АТР

В финале знаменитый серб одолел норвежца Рууда.
20 ноября 2022 22:52
автор: Максим Скороходов

Сербский теннисист Новак Джокович в финале Итогового турнира АТР победил норвежца КаспераРууда со счетом 7:5, 6:3

Матч продолжался 1 час 34 минуты.

За это время Новак девять раз подал навылет, не допустив двойных ошибок, и сделал два брейка имея пять возможностей выиграть гейм на подачу соперника.

У Рууда брейкпоинтов не было, также на его счету шесть брейков и одна двойная.

Таким образом, Джокович в шестой раз за карьеру выиграл Итоговый турнир АТР и заработал рекордные призовые для тенниса равные 4,7 млн долларов за победу во всех матчах.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Джокович в шестой раз выиграл Итоговый турнир АТР
В финале знаменитый серб одолел норвежца Рууда.
20.11.2022 22:52
Теннис
автор: Максим Скороходов
«Каспер был слишком хорош». Рублев - о поражении от Рууда в полуфинале Итогового турнира
Другой россиянин Даниил Медведев не смог преодолеть барьер групповой стадии.
20.11.2022 11:40
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Рублев не смог выйти в финал Итогового турнира ATP, проиграв Рууду
Россиянин добился лучшего результата в карьере.
20.11.2022 08:03
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Рублев о предстоящем матче с Руудом: Сделаю все возможное
Теннисисты встретятся в полуфинале итогового турнира АТР.
19.11.2022 10:42
Теннис
автор: Александр Шульгин
Джокович назвал матч с Медведевым «демонстрацией менталитетов»
Серб уверенно вышел в полуфинал итогового турнира АТР.
19.11.2022 10:27
Теннис
автор: Александр Шульгин
Медведев признался, что он слабее Джоковича и других представителей «большой тройки»
Россиянин с тремя поражениями завершил выступления на итоговом турнире АТР.
19.11.2022 10:02
Теннис
автор: Александр Шульгин
Рублев прокомментировал победу над Циципасом и выход в полуфинал итогового турнира АТР
Россиянин поборется за титул в Турине.
19.11.2022 08:35
Теннис
автор: Александр Шульгин
Джокович - о Медведеве: Тяжело проиграть все матчи в решающем тай-брейке, я его очень уважаю
Российский спортсмен поставил антирекорд.
18.11.2022 21:48
Теннис
автор: Максим Скороходов
Медведев первым в истории проиграл все матчи Итогового тура АТР на решающий тай-брейках
Даниил занял последнее место в группе.
18.11.2022 20:18
Теннис
автор: Максим Скороходов
Медведев завершил Итоговый турнир АТР поражением от Джоковича на решающем тай-брейке
Россиянин ранее потерял шансы на выход в полуфинал.
18.11.2022 19:26
Теннис
автор: Максим Скороходов
Ну и кого тут подкупили? Как Катар безнадежно проиграл домашний матч открытия ЧМ-2022 Эквадору
Эквадорцы были сильнее соперника по группе А на порядок, победив 2:0 благодаря дублю Эннера Валенсии.
Лут-фул-лин! Учим фамилию новой звезды Мишина после триумфа в Самаре
На пятом этапе Гран-при России чемпионом в мужском одиночном катании неожиданно стал 18-летний Глеб Лутфуллин, обыгравший Марка Кондратюка и других признанных мастеров.
Катар — Эквадор: прямая трансляция матча открытия ЧМ-2022 20.11.2022
20 ноября на стадионе «Аль-Байт» в Аль-Хоре пройдет стартовый матч чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Катара и Эквадора.
«Я за ветеранов бегаю — там примерно такой же уровень». Кирьяков — о матче сборной России в Ташкенте
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков после контрольного матча с Узбекистаном (0:0) отметил для «Плеймейкера» неубедительную игру и слабую мотивацию нашей команды.
Леклер — вице-чемпион, Хэмилтон — в ауте, Феттель — на пенсии. Итоги Гран-при Абу-Даби
На автодроме «Яс Марина» в ОАЭ прошел заключительный этап сезона «Формулы-1», по итогам которого зачеты пилотов и команд приняли окончательный вид.
Самоделкиной — золото в Самаре! А Трусовой — «мания» фанатов, скандал и серебро
На пятом этапе Гран-при России победный дубль сделали фигуристки Светланы Соколовской: Софья Самоделкина – первая, Александра Трусова – вторая.
Хорошо, что сборной России нет в Катаре. Как наши футболисты в Узбекистане продолжили терять имидж и уважение
Национальная команда снова расстроила, сыграв 0:0 в Узбекистане при ужасном качестве футбола и отсутствии желания биться за победу.
«Кто не будет смотреть чемпионат мира из-за отсутствия России, просто не любит футбол». Мостовой — о стартующем в Катаре ЧМ-2022
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал «Плеймейкеру» о потенциальных фаворитах, открытиях и разочарованиях чемпионата мира по футболу, который откроется 20 ноября матчем Катар - Эквадор.
Обладатель «Золотого мяча» не сыграет на ЧМ-2022, Месси пропустил тренировку сборной, Рублев уступил в полуфинале Итогового турнира
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Буч и Куч в огне! Русские звезды НХЛ снова приносят победы своим командам (видео)
2+2 от Павла Бучневича обеспечили «Сент-Луису» убедительную победу над «Анахаймом» (6:2), а гол и две результативные передачи Никиты Кучерова помогли «Тампе» одолеть в овертайме «Нэшвилл» (3:2).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика