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Медведев закончил 2022 год на седьмом месте рейтинга ATP, Рублев - на восьмом

Первой ракеткой мира по завершению сезона стал испанец Алькарас.
21 ноября 2022 09:46
автор: Максим Скороходов

АТР представил последний рейтинг организации за 2022 год.

Первой ракеткой мира остался испанец Карлос Алькарас, второй - его соотечественник Рафаэль Надаль, норвежец Каспер Рууд поднялся с четвертого на третье место, опередив грека Стефаноса Циципаса.

Победивший на итоговом турнире АТР серб Новак Джокович поднялся с восьмой на пятую позицию.

Первая ракетка России Даниил Медведев опустился с пятого на восьмое место, его соотечественник Рублев - c седьмого на восьмое.

РЕЙТИНГ АТР ОТ 21 НОЯБРЯ 2022 ГОДА.

1 (место на прошлой неделе - 1). Карлос Алькарас (Испания) — 6820 очков;
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 6020;
3 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5820;
4 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5550;
5 (8). Новак Джокович (Сербия) — 4820;
6 (6). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4195;
7 (5). Даниил Медведев (Россия) — 4065;
8 (7). Андрей Рублев (Россия) — 3930;
9 (9). Тейлор Фриц (США) — 3355;
10 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 2905...

20 (20). Карен Хачанов (Россия) — 1990...

59 (59). Аслан Карацев (Россия) — 795...

89 (90). Роман Сафиуллин (Россия) — 606...

99 (98). Павел Котов (Россия) — 570...

источник: «Советский спорт»
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