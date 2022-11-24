Сборная Италии впервые с 2014 года вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

Сборная Италии вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, выиграв решающий четвертьфинальный матч против американских соперников.

Парная встреча между Симоне Болелли и Фабио Фоньини (Италия) и Джеком Соком и Томми Полом (США) завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу итальянцев. Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут.

Ранее в одиночном разряде американец Тейлор Фритц оказался сильнее Лоренцо Музетти – 7:6 (10:8), 6:3, а итальянец Лоренцо Сонего переиграл Фрэнсис Тиафо – 6:3, 7:6 (9:7).

Итальянские теннисисты впервые с 2014 года вышли в полуфинал розыгрыша Кубка Дэвиса. За выход в финал итальянцы поборются либо с командой Германии, либо Канады. В другом полуфинале сыграют хорватские и австралийские теннисисты.

Сборная России является действующим обладателем Кубка Дэвиса, однако в марте 2022 года команда была отстранена от участия в международных соревнованиях.