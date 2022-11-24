Глава ассоциации тенниса Польши ушел в отставку после обвинений в домогательствах

Глава ассоциации тенниса Польши Мирослав Скшипчиньский ушел в отставку после обвинений в изнасилованиях и растлении малолетних, сообщается на сайте организации.
Отставка была единогласно принята, а новым главой ассоциации назначен Дариуш Лукашевский, который занимал пост заместителя Скшипчиньского.
Ранее депутат польского парламента бывшая теннисистка Катажина Котула обвинила Скшипчиньского, который был ее тренером, когда ей было 13-14 лет, в растлении и изнасиловании несовершеннолетних игроков и назвала себя одной из жертв. Также против экс-руководителя высказались его родственники.
Польские спортсмены призвали общественность расследовать эти обвинения.