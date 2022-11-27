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Сборная Канады повела в финальном матче Кубка Дэвиса

Денис Шаповалов за полтора часа победил представителя Австралии в двух сетах.
27 ноября 2022 16:58
автор: Александр Евграфов

Сборная Канады повела в счете в финальном матче Кубка Дэвиса против сборной Австралии.

Денис Шаповалов, занимающий 18-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) победил своего соперника, 95-ю ракетку мира, Танаси Коккинакиса.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу канадского теннисиста. Спортсмены провели на корте полтора часа.

Оба теннисиста сделали по пять эйсов. У Шаповалова пять двойных ошибок и четыре из семи реализованных брейк-пойнтов, у Коккинакиса – четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырех.

Во втором финальном матче одиночного разряда встретятся шестая ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим и австралиец Алекс де Минаур (24-й номер рейтинга ATP).

Действующим обладателем Кубка Дэвиса является сборная России, но она была отстранена от участия в соревнованиях.

источник: «Советский спорт»
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