Канадские теннисисты впервые в истории выиграли Кубок Дэвиса

Канадские теннисисты впервые в своей истории выиграли Кубок Дэвиса.

Во втором финальном матче шестая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим обыграл австралийца Алекса де Минаура со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 41 минуту.

Оже-Альяссим сделал шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из четырех брейк-пойнтов. Де Минаур лишь раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного из восьми брейк-пойнтов.

Ранее Денис Шаповалов, занимающий 18-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) победил своего соперника, 95-ю ракетку мира, Танаси Коккинакиса.

Счет в матче стал 2:0 и парная встреча уже ничего не решает.

Предыдущим обладателем Кубка Дэвиса была сборная России, но она была отстранена от участия в соревнованиях.