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«Потрясающий опыт». Медведев поделился эмоциями от отцовства

В 2022 году теннисист впервые стал папой.
28 ноября 2022 10:21
автор: Александр Шульгин

Российский теннисист Даниил Медведев поделился своими эмоциями от своего отцовства.

«Я действительно счастливый человек прямо сейчас, испытываю только хорошие эмоции. Отцовство - потрясающий опыт. Раньше мне многие-многие говорили, что смогу понять это только тогда, когда у меня будет ребенок. И теперь я понимаю. Так что это очень весело. Я очень рад такому и благодарен своей жене. Могу говорить об этом часами», - приводит слова спортсмена пресс-служба выставочного турнира в Саудовской Аравии.

Напомним, в минувшем сезоне россиянин успел побыть на первой строчке мирового рейтинга, однако травма и операция скомкали выступления Даниилу.

В итоге Медведев закончил год на седьмом месте. Сразу за ним расположился его соотечественник, олимпийский чемпион в миксте Андрей Рублев.

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