World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Зверев анонсировал свое возвращение на корт впервые с «Ролан Гаррос»

Теннисист полностью восстановился после страшной травмы.
28 ноября 2022 20:27
автор: Александр Шульгин

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал свое участие в выставочном турнире в Саудовской Аравии.

«Я просто с нетерпением жду возвращения на корт, возвращения в соревновательный режим, потому что эта пауза была для меня очень долгой. Там сыграют лучшие теннисисты в мире, поэтому, думаю, это будет турнир высокого уровня. Все в форме, так как некоторые игроки недавно выступали на Кубке Дэвиса или на Итоговом турнире ATP. Все указывает на то, что будет отличный теннис, и я надеюсь, что смогу играть на одном уровне со всеми», - приводит слова спортсмена зарубежная пресса.

Напомним, в мае во время матча против Рафаэля Надаля Зверев неудачно подвернул ногу, получив тяжелую травму.

Сезон для немца оказался завершен досрочно.

Это интересно:
Зверев анонсировал свое возвращение на корт впервые с «Ролан Гаррос»
Теннисист полностью восстановился после страшной травмы.
28.11.2022 20:27
Теннис
автор: Александр Шульгин
«Потрясающий опыт». Медведев поделился эмоциями от отцовства
В 2022 году теннисист впервые стал папой.
28.11.2022 10:21
Теннис
автор: Александр Шульгин
Канадские теннисисты впервые в истории выиграли Кубок Дэвиса
Победа Феликса Оже-Альяссима досрочно обеспечила общий триумф канадской сборной.
27.11.2022 18:55
Теннис
автор: Александр Евграфов
Сборная Канады повела в финальном матче Кубка Дэвиса
Денис Шаповалов за полтора часа победил представителя Австралии в двух сетах.
27.11.2022 16:58
Теннис
автор: Александр Евграфов
Глава ассоциации тенниса Польши ушел в отставку после обвинений в домогательствах
Руководство организации приняло решение создать комиссию по расследованию предъявленных обвинений.
24.11.2022 19:43
Теннис
автор: Александр Евграфов
Сборная Италии впервые с 2014 года вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
За путевку в финал итальянские теннисисты сыграют с немецкими или с канадскими спортсменами.
24.11.2022 18:59
Теннис
автор: Александр Евграфов
Медведев закончил 2022 год на седьмом месте рейтинга ATP, Рублев - на восьмом
Первой ракеткой мира по завершению сезона стал испанец Алькарас.
21.11.2022 09:46
Теннис
автор: Максим Скороходов
Джокович в шестой раз выиграл Итоговый турнир АТР
В финале знаменитый серб одолел норвежца Рууда.
20.11.2022 22:52
Теннис
автор: Максим Скороходов
«Каспер был слишком хорош». Рублев - о поражении от Рууда в полуфинале Итогового турнира
Другой россиянин Даниил Медведев не смог преодолеть барьер групповой стадии.
20.11.2022 11:40
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Рублев не смог выйти в финал Итогового турнира ATP, проиграв Рууду
Россиянин добился лучшего результата в карьере.
20.11.2022 08:03
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Каземиро «исполнил» Неймара! Как Бразилия победила Швейцарию и вышла в плей-офф ЧМ-2022
Пятикратные чемпионы мира одержали вторую победу в группе G – над сборной Швейцарии (1:0) – и досрочно вышли в 1/8 финала.
Бороться с Валиевой на чемпионате России могут четверо, и Трусовой среди них нет. Итоги Гран-при
По общему зачету завершившейся серии из шести турниров можно определить не только будущих финалистов Гран-при, но и весь расклад сил в российской «фигурке».
Ох уж эта Африка! Как ганцы в сумасшедшем матче с корейцами вырвали первую победу на ЧМ-2022
Дубль Мохаммеда Кудуса помог сборной Ганы дожать Южную Корею (3:2) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.
«Кейн должен забить Уэльсу, Штаты могут не справиться с Ираном». Прогнозы Кирьякова на матчи ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 3-го тура ЧМ-2022 в группах А и B: Нидерланды – Катар, Эквадор – Сенегал, Уэльс – Англия, Иран – США.
Настоящие братушки! Как Сербия с русской щедростью подарила ничью скандальному Камеруну
В пока что самом веселом матче на ЧМ-2022 сборная Сербии в группе G не удержала победу над камерунцами (3:3), ведя с разницей в два мяча.
Дом престарелых под флагом Бельгии и другие мемы ЧМ-2022
Главные события чемпионата мира по футболу в Катаре в картинках.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 28.11.2022: на кону 5 750 000 рублей!
28 ноября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
«Сербы и корейцы пострадают от африканцев». Прогнозы Сафонова на матчи ЧМ-2022
Футбольный агент Алексей Сафонов поделился с "Плеймейкером" ожиданиями от матчей 2-го тура ЧМ-2022 в группах G и H: Камерун - Сербия, Южная Корея - Гана, Бразилия - Швейцария, Португалия - Уругвай.
Русский вечер в НХЛ! Голы и передачи Капризова и Кузьменко снова приносят победы (видео)
Гол и две результативные передачи Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Аризону» (4:3), а «Ванкувер» в гостях добыл волевую победу с таким же счетом над «Сан-Хосе» благодаря шайбе Андрея Кузьменко в овертайме.
Команда-Мюнхгаузен. Как Германия угодила в «испанское болото» и сама себя из него вытащила (видео)
В матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Германии была в шаге от второго поражения, но вырвала ничью у Испании (1:1) и сохранила неплохие шансы на выход в 1/8 финала.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика