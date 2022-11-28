Зверев анонсировал свое возвращение на корт впервые с «Ролан Гаррос»

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал свое участие в выставочном турнире в Саудовской Аравии.

«Я просто с нетерпением жду возвращения на корт, возвращения в соревновательный режим, потому что эта пауза была для меня очень долгой. Там сыграют лучшие теннисисты в мире, поэтому, думаю, это будет турнир высокого уровня. Все в форме, так как некоторые игроки недавно выступали на Кубке Дэвиса или на Итоговом турнире ATP. Все указывает на то, что будет отличный теннис, и я надеюсь, что смогу играть на одном уровне со всеми», - приводит слова спортсмена зарубежная пресса.

Напомним, в мае во время матча против Рафаэля Надаля Зверев неудачно подвернул ногу, получив тяжелую травму.

Сезон для немца оказался завершен досрочно.