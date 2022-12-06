Международная федерация тенниса вновь разыграет Кубок Хопмана

Международная федерация тенниса (ITF) после четырехлетнего перерыва вновь разыграет Кубок Хопмана, проведя смешанный командный турнир, сообщается на сайте федерации.

Турнир, в котором участвуют смешанные команды стран, был учрежден в 1989 году и проводился до 2019 года в Австралии в первую неделю теннисного сезона. В разное время в нем принимали участие Роджер Федерер, Штеффи Граф, Борис Беккер, Джон Макинрой и другие известные теннисисты.

В 2023 году турнир пройдет на грунтовых кортах в Ницце (Франция) с 19 по 23 июля. В нем примут участие шесть команд, состоящие из мужчины и женщины. Матчи турнира будут состоять из двух одиночных игр в мужском и женском разряде, и одной смешанной парной встречи.

Организаторы отмечают, что с 2025 года планируется увеличить число команд-участниц до восьми. Контракт на проведение турнира в Ницце рассчитан до 2027 года.

Команда Франции гарантированно будет присутствовать на всех розыгрышах турнира в качестве страны-хозяйки.

Чаще всех Кубок Хопмана выигрывали американцы – шесть раз, последним обладателем Кубка в 2019 году стала команда Швейцарии. Российская команда побеждала в турнире в 2007 году, а в 2009 году становилась финалисткой.

В марте 2022 ITF приостановила членство федераций России и Белоруссии и спортсмены не могут участвовать в командных соревнованиях под эгидой ITF.