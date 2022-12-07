Шарапова о тренере Боллетьери: Вы включали свет в спортзале в пять утра с самой яркой улыбкой

Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова выразила соболезнования в связи со смертью своего бывшего тренера Ника Боллетьери, скончавшегося в воскресенье на 92-м году жизни.

«Вы включали свет в спортзале в пять утра с самой яркой и белоснежной улыбкой. Вы открыли дверь в свой дом, на корт, где дали нам свободу изливать наши сердца и трудиться. Счет на табло никогда не влиял на ваше отношение к нам. Какая же это редкость», - написала Шарапова в соцсетях.

За свою карьеру Боллетьери воспитал 12 первых ракеток мира среди мужчин и женщин. Среди его воспитанников российские теннисистки Мария Шарапова и Анна Курникова, американцы Андре Агасси, Джим Курье, Моника Селеш, сестры Серена и Винус Уильямс, швейцарка Мартина Хингинс и другие.