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Медведев победил Зверева на выставочном турнире в Саудовской Аравии, повесив ему «баранку»

Матч длился полтора часа.
08 декабря 2022 20:08
автор: Максим Скороходов

Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале выставочного турнира в Саудовской Аравии победил немца Александра Зверева со счетом 6:0, 6:4.

Оба теннисиста подали по одному эйсу, но у Медведева было четыре двойных ошибки, а у Зверева - шесть.

Также россиянин реализовал пять из восьми брейкпоинтов, а немец смог выиграть лишь один гейм на подаче соперника, имея три возможности.

В полуфинале Медведев сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой, победившим соотечественника Даниила Андрея Рублева со счетом 6:7 (3:7), 6:2, 10:6.

источник: «Советский спорт»
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