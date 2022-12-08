Медведев победил Зверева на выставочном турнире в Саудовской Аравии, повесив ему «баранку»

Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале выставочного турнира в Саудовской Аравии победил немца Александра Зверева со счетом 6:0, 6:4.

Оба теннисиста подали по одному эйсу, но у Медведева было четыре двойных ошибки, а у Зверева - шесть.

Также россиянин реализовал пять из восьми брейкпоинтов, а немец смог выиграть лишь один гейм на подаче соперника, имея три возможности.

В полуфинале Медведев сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой, победившим соотечественника Даниила Андрея Рублева со счетом 6:7 (3:7), 6:2, 10:6.