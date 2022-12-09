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Российские теннисисты примут участие в Открытом чемпионате Австралии

Организаторы турнира не стали указывать государственную принадлежность у представителей России и Белоруссии.
09 декабря 2022 12:40
автор: Александр Евграфов

Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису опубликовали участников основной сетки, сообщается на официальной сайте турнира.

В число участников включены Даниил Медведев (7-й номер посева), Андрей Рублев (8), Карен Хачанов (20), Аслан Карацев (59) и Роман Сафиулин (89).

В женской сетке представлены 11 российских теннисисток. В ней выступят Дарья Касаткина (9), Вероника Кудерметова (10), Екатерина Александрова (19), Людмила Самсонова (20), Анастасия Павлюченкова (21), Анастасия Потапова (43), Анна Калинская (60), Евгения, Родина (76), Анна Блинкова (80), Камилла Рахимова (92), Варвара Грачева (94).

В основную сетку также попали представители Белоруссии Илья Ивашко, Арина Соболенко, Виктория Азаренко, Александра Соснович.

У всех российских и белорусских спортсменов отсутствует указание страны, за которую они выступают.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 16 по 29 января в Мельбурне.

В начале марта Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Российские спортсмены имеют право принимать участие в турнирах WTA и ATP в нейтральном статусе.

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