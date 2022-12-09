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Медведев вышел в финал выставочного турнира в Саудовской Аравии

Экс-первая ракетка мира победил швейцарца Стэна Варвинку.
09 декабря 2022 18:12
автор: Александр Евграфов

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал выставочного турнира в Саудовской Аравии с призовым фондом в 3 млн. долларов.

В полуфинале Медведев победил швейцарского теннисиста Стэна Вавринку. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4. У Медведева было три эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из семи. Его соперник один раз подал навылет, реализовал один брейк-пойнт из шести, двойных ошибок не совершал.

В финале Медведев встретится с победителем второго полуфинала, в котором сыграют британец Кэмрон Норри и американец Тейлор Фритц.

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