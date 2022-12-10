Рублев в паре с Берреттини проиграл в финале выставочного турнира в Саудовской Аравии

Российский теннисист Андрей Рублев завершил выступление на выставочном турнире в Эр-Рияде.
Отметим, что 25-летний спортсмен играл в парном разряде вместе с Маттео Берреттини. Российско-итальянский дуэт уступил в финале Хуберту Хуркачу и Доминику Штефану Штрикеру.
Игра, которая длилась 1 час и 38 минут, завершилась со счетом 7:6 (10:8), 3:6, 1:0 (10:7) в пользу польско-швейцарской пары.
В финале одиночного разряда россиянин Даниил Медведев встречается с американцем Тейлором Фритцем.
источник: «Советский спорт»