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Рублев в паре с Берреттини проиграл в финале выставочного турнира в Саудовской Аравии

Призовой фонд турнира составляет три миллиона долларов.
10 декабря 2022 21:00
автор: Александр Поволоцкий

Российский теннисист Андрей Рублев завершил выступление на выставочном турнире в Эр-Рияде.

Отметим, что 25-летний спортсмен играл в парном разряде вместе с Маттео Берреттини. Российско-итальянский дуэт уступил в финале Хуберту Хуркачу и Доминику Штефану Штрикеру.

Игра, которая длилась 1 час и 38 минут, завершилась со счетом 7:6 (10:8), 3:6, 1:0 (10:7) в пользу польско-швейцарской пары.

В финале одиночного разряда россиянин Даниил Медведев встречается с американцем Тейлором Фритцем.

источник: «Советский спорт»
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