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Виландер назвал Медведева одним из главных фаворитов Australian Open-2023

В 2022 году россиянин дошел до финала турнира.
12 декабря 2022 10:22
автор: Александр Шульгин

Шведский эксперт, бывший теннисист Матс Виландер перечислил главных фаворитов предстоящего Открытого чемпионата Австралии 2023 года.

«Я предполагаю, что в Австралию Новак Джокович приедет очень, очень голодным до победы, его будет очень трудно обыграть. Считаю Ноле явным фаворитом, поставлю его перед Медведевым, который лучше всего играет на харде, и Надалем, защищающим титул.

Джоковича может подвести лишь слишком сильное желание проявить себя, доказать после всего случившегося с ним в Австралии год назад, что этот турнир - его дом», - приводит слова Виландера зарубежная пресса.

Напомним, на турнире 2022 года Медведев дошел до финала, в котором уступил Рафаэлю Надалю. Джокович не смог принять участие в соревнованиях в связи с отказом от вакцинации от коронавируса. Сербу на время запретили въезд в страну, однако недавно австралийские власти сообщили, что в связи с ослаблением карантинных мер Новак сможет выступить на турнире.

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