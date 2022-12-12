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«Приятно иметь поклонников из Госдумы». Касаткина - о новой инициативе Терюшкова

В минувшем сезоне спортсменка дошла до полуфинала «Ролан Гаррос».
12 декабря 2022 19:50
автор: Александр Поволоцкий

Российская теннисистка Дарья Касаткина иронично отреагировала на новую инициативу депутата Госдумы РФ Романа Терюшкова.

Напомним, что парламентарий просил Минюст России включить 25-летнюю спортсменку в список иноагентов.

«Как приятно иметь поклонников из Госдумы», — написала Касаткина на своей странице в социальной сети.

Ранее депутат планировал оспорить в прокуратуре присвоение Дарье звания заслуженного мастера спорта.

Добавим, что в минувшем сезоне Касаткина приняла участие в Итоговом турнире WTA.

источник: «Советский спорт»
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«Приятно иметь поклонников из Госдумы». Касаткина - о новой инициативе Терюшкова
В минувшем сезоне спортсменка дошла до полуфинала «Ролан Гаррос».
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