«Приятно иметь поклонников из Госдумы». Касаткина - о новой инициативе Терюшкова

Российская теннисистка Дарья Касаткина иронично отреагировала на новую инициативу депутата Госдумы РФ Романа Терюшкова.
Напомним, что парламентарий просил Минюст России включить 25-летнюю спортсменку в список иноагентов.
«Как приятно иметь поклонников из Госдумы», — написала Касаткина на своей странице в социальной сети.
Ранее депутат планировал оспорить в прокуратуре присвоение Дарье звания заслуженного мастера спорта.
Добавим, что в минувшем сезоне Касаткина приняла участие в Итоговом турнире WTA.
источник: «Советский спорт»