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Надаль признан самым популярным игроком ATP по версии болельщиков

Испанский теннисист впервые за карьеру получил такой приз.
13 декабря 2022 19:02
автор: Александр Евграфов

Бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль впервые за свою карьеру признан самым популярным игроком Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) по версии болельщиков, сообщается на сайте ATP.

Испанец был удостоен премии Fans Favourite Award. Ранее такую награду в парном разряде получили австралийцы Ник Кирьос и Танаси Коккинакис.

«Я рад получить эту награду, у меня не хватает слов, чтобы выразить свою благодарность за награду, за поддержку, которую я получаю в каждом городе и на турнирах по всему миру. Очень жду 2023 года, чтобы вновь поделиться множеством позитивного», - написал Надаль в своих аккаунтах в соцсетях.

36-летний Надаль, двукратный олимпийский чемпион, 22 раза выигрывал титулы турнира Большого шлема в одиночном разряде, что является рекордом. 14 раз он выигрывал «Ролан Гаррос», четырежды побеждал на Открытом чемпионате США, и по два раза на Уимблдоне и Открытом чемпионате Австралии по теннису.

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