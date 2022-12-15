Бывшая первая ракетка мира Беккер освобожден из тюрьмы

Бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер освобожден из тюрьмы и будет в ближайшее время депортирован из Великобритании в Германию, сообщают британские СМИ.

По данным источника, Беккер в апреле 2022 года был приговорен Лондонским судом к двум с половиной годам заключения за махинации в деле о банкротстве. Он был заключен в тюрьме Уандсворт в Лондоне.

Беккер является олимпийским чемпионом 1992 года в парном разряде, шесть раз побеждал на турнирах Большого шлема, дважды завоевывал Кубок Дэвиса.