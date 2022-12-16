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Норвежский теннисист Рууд получил награду «Стефана Эдберга»

Награда вручается за спортивное поведение и честную игру.
16 декабря 2022 18:42
автор: Александр Евграфов

Норвежский теннисист Каспер Рууд получил награду «Стефана Эдберга» от Ассоциации теннисистов-профессионалов, сообщается на сайте ATP.

Награда вручается игроку за спортивное поведение и честную игру, за продвижение интересов тенниса вне корта.

В числе номинантов на награду были испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, канадец Феликс Оже-Альяссим и американец Фрэнсис Тиафо.

Примечательно, что впервые с 2003 года приз не был вручен или Надалю, или Роджеру Федереру. С 2004 года Федерер получал его 13 раз, Надаль – 5.

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