Норвежский теннисист Рууд получил награду «Стефана Эдберга»

Норвежский теннисист Каспер Рууд получил награду «Стефана Эдберга» от Ассоциации теннисистов-профессионалов, сообщается на сайте ATP.
Награда вручается игроку за спортивное поведение и честную игру, за продвижение интересов тенниса вне корта.
В числе номинантов на награду были испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, канадец Феликс Оже-Альяссим и американец Фрэнсис Тиафо.
Примечательно, что впервые с 2003 года приз не был вручен или Надалю, или Роджеру Федереру. С 2004 года Федерер получал его 13 раз, Надаль – 5.