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Рублев прокомментировал поражение от Циципаса в финале турнира в Абу-Даби

Данное соревнование являлось выставочным.
18 декабря 2022 19:08

Российский теннисист Андрей Рублев дал комментарий после своего поражения от представителя Греции Стефанова Циципаса в финале выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:2 в пользу четвертой ракетки мира.

«Я уже говорил раньше, что обычно встречаюсь с такими парнями, как Алькарас и Циципас, в четвертьфинале и полуфинале, но здесь приходится играть с ними сразу, так что это помогает подготовиться к сезону», - приводит слова спортсмена зарубежная пресса.

Добавим, что Циципас три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Рублева - три эйса, одна двойная ошибка и реализован один брейк-пойнт из трех.

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