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Павлюченкова сыграла первый матч после травмы

Российская теннисистка больше полугода не выходила на корт.
20 декабря 2022 19:54
автор: Александр Евграфов

Олимпийская чемпионка Токио Анастасия Павлюченкова провела первый матч после травмы, сыграв в паре с австрийцем Домиником Тимом на выставочном турнире World Tennis League в ОАЭ.

В турнире принимают участие смешанные команды. Пара Тим/Павлюченкова проиграла дуэту болгарина Григора Димитрова и испанки Паулы Бадосы со счетом 7:5, 3:6, 4:10. Спортсмены провели на корте около полутора часов.

Российская теннисистка в мае объявила о досрочном завершении сезона в связи с травмой после того как вместе с Вероникой Кудерметовой в парном разряде стали победительницей турнира в Риме.

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