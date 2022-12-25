Швентек скучает по соперничеству с Барти

Первая ракетка мира Ига Швентек призналась, что ей не хватает соперничества с экс-лидером зачета WTA Эшли Брти.

«Каждому из нас нужен кто-то, кто будет подталкивать вперёд. В 2022-м меня очень мотивировал матч с Эшли Барти в Аделаиде. Следующие пару месяцев, до её ухода из тенниса, моей главной целью было научиться играть против неё. Мне хотелось её победить, потому что она была № 1. Так что, конечно, я была бы рада соперничеству, оно может многое мне дать», - приводит слова теннисистки зарубежная пресса.

Напомним, в 2022 году Барти, возглавлявшая на тот момент женский мировой рейтинг, неожиданно объявила о завершении своей профессиональной карьеры.

Пальма первенства перешла к Швентек, которая опережает ближайшую преследовательницу Онс Жабер из Туниса более чем на шесть тысяч очков.