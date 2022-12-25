Феррер считает, что Надаль является лучшим игроком в истории тенниса

Директор Barcelona Open Давид Феррер поделился мнением о том, что испанец Рафаэль Надаль примет участие в турнире в 2023 году.

«Рафа - лучший игрок в истории этого вида спорта и символ нашего турнира. Возможность продолжать наслаждаться им в Барселоне — это благословение и то, что лично меня делает очень взволнованным и счастливым», - приводит слова Феррера зарубежная пресса.

Отметим, что Надаль является 12-кратным победителем турнира в Барселоне. Всего на его счету 22 победы на турнирах «Большого шлема».