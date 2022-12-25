«Мы должны быть реалистами»: Надаль рассказал, примет ли участие в турнире в Австралии

Испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил на вопрос о своем участии в United Cup в Австралии накануне первого в новом сезоне турнира «Большого Шлема».

«Вероятно, я поеду 26 декабря. Мы должны быть реалистами и признать, что я пока ещё далек от своей оптимальной формы, но я постараюсь победить или, по крайней мере, выйти на тот уровень, который позволит мне быть конкурентоспособным в Мельбурне», - приводит слова теннисиста испанская пресса.

Добавим, что United Cup пройдет с 29 декабря по 8 января в Брисбене, Перте и Сиднее. В командном турнире примут участие 18 стран.

Australian Open пройдет в Мельбурне с 16 по 29 января. Надаль является действующим победителем турнира и 22-кратным обладателем трофеев «Большого Шлема».