Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер прокомментировал свое недавнее завершение профессиональной карьеры.

«Я почувствовал, что я уже достаточно зрелый, чтобы поставить последнюю точку. Я принял это, и считаю, что это было правильное решение», - приводит слова спортсмена зарубежная пресса.

Напомним, за всю карьеру Роджер Федерер завоевал 103 титула ATP. Швейцарский теннисист восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз побеждал на Australian Open, пять – на US Open, и один – на «Ролан Гаррос».

К слову, Федерер не выходил на корт с 2021 года. Его последним турниром станет Кубок Лэйвера, который пройдет в конце сентября.