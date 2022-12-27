Бывшая первая ракетка мира Джокович прилетел в Австралию

Бывшая первая ракетка мира Новак Джокович прилетел в Австралию, сообщают британские СМИ.

Победитель 21 турнира Большого шлема намерен начать сезон с турнира категории ATP 250 в Аделаиде. Он состоится с 2 по 8 января. Он станет подготовкой для участия в Открытом чемпионате Австралии.

В минувшем году Джокович пропустил первый турнир Большого шлема из-за проблем с визой. Серб отказался вакцинироваться от коронавируса, а австралийские власти аннулировали его въездную визу. В этом году Джоковичу была выдана временная виза, но она позволит экс-первой ракетке мира сыграть на главном турнире в Австралии.

Открытый чемпионат Австралии состоится с 16 по 29 января.