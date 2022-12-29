Организаторы Australian Open анонсировали рекордный призовой фонд в истории турнира

Организаторы Открытого чемпионата Австралии анонсировали рекордный призовой фонд в истории турнира.

По информации пресс-службы соревнований, речь идет о 51,5 миллионе долларов США. Такая внушительная сумма еще ни разу не разыгрывалась. Отмечено, что победители женского и мужского разрядов получат по два миллиона долларов каждый.

Напомним, турнир пройдет с 16 по 29 января в Мельбурне. Российские и белорусские теннисисты смогут принять в нем участие в нейтральном статусе.

Также сможет выступить и Новак Джокович, которого в 2022 году выдворили из страны, однако готовы допустить до соревнований в связи со смягчением карантинных мероприятий.