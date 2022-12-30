Джокович счастлив, что его снова пускают в Австралию

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович поделился своими эмоциями от того, что снова сможет прилететь в Австралию для участия в Australian Open после депортации из страны в январе 2022 года.

«Здорово вернуться в Австралию. То, что произошло здесь со мной год назад, невозможно забыть. Это одна из тех вещей, которые остаются с вами на всю жизнь. Как я уже сказал, это то, чего я никогда раньше не испытывал и, надеюсь, больше не испытаю. Но это ценный жизненный опыт. Думаю, я должен двигаться дальше. Возвращение в Австралию говорит о том, как я отношусь к этой стране и к здешним турнирам», - приводит слова теннисиста испанская пресса.

Напомним, Джокович пропустил открытый чемпионат Австралии в 2022 году, поскольку отказался вакцинироваться от коронавируса. Серб добыл себе медотвод от прививки, однако австралийские власти задержали его и депортировали из страны.

Недавно организаторы турнира объявили, что Новак сможет сыграть в 2023 году в связи с ослаблением карантинных ограничений.