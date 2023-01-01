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Медведев рассказал, как чувствовал себя после поражения Надалю в финале Australian Open

Россиянин уступил, ведя по сетам - 2:0.
01 января 2023 22:17
автор: Максим Скороходов

Российский теннисист Даниил Медведев на пресс-конференции перед турниром в Аделаиде рассказал, что чувствовал после поражения испанцу Рафаэлю Надалю в финале Australian Open-2022 (6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7).

«Я чувствовал себя совершенно ужасно. Опять же, каждый теннисист должен пройти через это и попытаться извлечь урок, потому что ты не можешь изменить прошлое.

В моей карьере были трудные моменты. Я терпел несколько поражений подряд, и мне всегда удавалось найти путь назад, поэтому я уверен, что смогу выйти на более высокий уровень чем тот, что я показал в прошлом году.

Да, повторюсь, было трудно, но теперь я снова с нетерпением жду Australian Open и хочу выступить лучше, чем в прошлом году. Это моя цель», - сказал Медведев на пресс-конференции.

Турнир в Аделаиде начнется 2 января, а Открытый чемпионат Австралии - 16 января.

источник: «Советский спорт»
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Медведев рассказал, как чувствовал себя после поражения Надалю в финале Australian Open
Россиянин уступил, ведя по сетам - 2:0.
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