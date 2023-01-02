Касаткина проиграла Носковой и вылетела с турнира в Аделаиде

В матче первого круга турнира в Аделаиде Дарья Касаткина проиграла представительнице Чехии Лидии Носковой.

Встреча продолжалась два с половиной часа и завершилась со счетом 6:3, 6:7 (2:7), 6:3 в пользу чешки, которая три раза подавала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из 15.

На счету россиянки три эйса, ни одной двойной ошибки и шесть реализованных брейков из 14.

Напомним, в Австралии запланирована серия турниров перед традиционным январским Australian Open.