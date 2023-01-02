Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу в первом круге турнира в Аделаиде (Австралия).
Сегодня, 2 января, уроженка Казани обыграла Аманду Анисимову из США. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:0, а ее продолжительность составила 1 час 16 минут.
За выход в следующую стадию турнира россиянка поспорит с канадкой Бьянкой Андрееску.
Добавим, что турнир в Аделаиде стартовал 1 января и завершится 8-го числа, а призовой фонд соревнований составляет 826 тысяч 837 долларов.
источник: «Советский спорт»