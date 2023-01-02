Российская теннисист Роман Сафиуллин пробился во второй круг турнира в Аделаиде

Уроженец Подольска Роман Сафиуллин одержал победу на старте теннисного турнира в Аделаиде (Австралия).
Сегодня, 2 января, россиянин обыграл представителя Швеции Микаэля Имера. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2, а ее продолжительность составила 1 час 33 минуты.
За выход в следующую стадию турнира 25-летний Сафиуллин сыграет с победителем матча Ринки Хиджиката (Австралия) – Денис Шаповалов (Канада).
Добавим, что турнир в Аделаиде стартовал 1 января и завершится 8-го числа, а призовой фонд соревнований составляет 826 тысяч 837 долларов.
источник: «Советский спорт»