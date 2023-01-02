Самсонова вышла во второй круг турнира в Аделаиде, где сыграет с Соболенко

Уроженка Мурманской области Людмила Самсонова обыграла китаянку Чжан Шуай в матче первого круга теннисного турнира в Аделаиде (Австралия).

Встреча завершилась со счетом 5:7 6:3, 6:0, а ее продолжительность составила 2 часа 1 минуту.

За выход в следующую стадию турнира россиянка поспорит с одной из лучших теннисок мира, белорусской Ариной Соболенко.

Добавим, что турнир в Аделаиде стартовал 1 января и завершится 8-го числа, а призовой фонд соревнований составляет 826 тысяч 837 долларов.