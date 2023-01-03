Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Аделаиде

Россиянин Даниил Медведев, занимающий 7-е место в рейтинге ATP, вышел во второй круг турнира в Аделаиде (Австралия).

Сегодня, 3 января, уроженец Москвы прошел итальянца Лоренцо Сонего, который отказался от продолжения борьбы во втором сете. Встреча завершилась при счете 7:6 (8:6), 2:1 в пользу россиянина.

Таким образом, Медведев вышел в 1/8 финала, где сыграет с сербским теннисистом Миомиром Кецмановичем.

Добавим, что турнир в Аделаиде стартовал 1 января и завершится 8-го числа, а призовой фонд соревнований составляет 826 тысяч 837 долларов.