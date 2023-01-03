Хачанов вслед за Медведевым пробился во второй круг турнира в Аделаиде

Уроженец Москвы Карен Хачанов одержал победу в первом круге теннисного турнира в Аделаиде (Австралия).

Сегодня, 3 января, россиянин переиграл аргентинца Педро Качина. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4, а ее продолжительность составила 1 час 27 минут.

За выход в следующую стадию турнира Хачанов поспорит с британцем Джеком Дрейпером.

Ранее во 2-й круг турнира в Аделаиде вышел другой россиянин, Даниил Медведев. Он прошел дальше на отказе итальянца Лоренцо Сонего.

Добавим, что турнир в Аделаиде стартовал 1 января и завершится 8-го числа, а призовой фонд соревнований составляет 826 тысяч 837 долларов.