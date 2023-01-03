Рублев уступил Баутиста-Агуту и покинул турнир в Аделаиде

Уроженец Москвы Андрей Рублев завершил борьбу на теннисном турнире в Аделаиде (Австралия).
Сегодня, 3 января, россиянин проиграл в первом круге испанцу Роберто Баутиста-Агуту. Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 4:6, а ее продолжительность составила 1 час 49 минут.
За выход в следующую стадию турнира испанец поспорит с победителем пары Энди Маррей (Великобритания) – Себастьян Корда (США).
Добавим, что турнир в Аделаиде стартовал 1 января и завершится 8-го числа, а призовой фонд соревнований составляет 826 тысяч 837 долларов.
источник: «Советский спорт»