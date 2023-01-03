Карацев обыграл Андухара и вышел во второй круг теннисного турнира в Пуне

Уроженец Владикавказа Аслан Карацев одержал победу на старте теннисного турнира в Пуне (Индия).
Сегодня, 3 января, россиянин обыграл представителя Испании Пабло Андухара. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3, а ее продолжительность составила 1 час 2 минуты.
За выход в следующую стадию турнира российский теннисист сыграет с Тимом ван Рейтховеном из Нидерландов.
Добавим, что соревнования в Индии завершатся 7 января, а их призовой фонд составляет 642 тысячи 735 долларов.
источник: «Советский спорт»