Джокович считает, что россияне и белорусы должны участвовать во всех турнирах без ограничений

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович высказался о санкциях в отношении российских спортсменов.

«Хотел бы я, чтобы все игроки могли играть на каждом турнире? Конечно, однозначно. Я надеюсь, что и Медведев, и другие россияне, и белорусы смогут играть повсюду», - приводит слова серба пресс-служба АТР.

Напомним, сейчас российские и белорусские теннисисты могут принимать участие только в индивидуальных турнирах в нейтральном статусе.

С 16 по 29 января 2023 года в Мельбурне пройдет Открытый чемпионат Австралии - первый турнир серии «Большого Шлема» в 2023 году. Годом ранее Джокович не смог выступить на нем в связи с отказом вакцинироваться от коронавируса.