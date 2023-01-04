Хачанов оказался сильнее Дрэйпера и вышел в 1/4 финала турнира в Аделаиде

Российский теннисист Карен Хачанов в двух сетах оказался сильнее представителя Великобритании Джека Дрэйпера во втором круге турнира в Аделаиде. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу 20-й ракетки мира.

Хачанов семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти.

На счету Дрэйпера - шесть эйсов, три двойные ошибки и не реализован один брейк-пойнт.

За выход в полуфинал соревнования Хачанов поборется с победителем пары Даниил Медведев (Россия) - Миомир Кецманович (Сербия).