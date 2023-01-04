Самсонова уступила Соболенко во втором круге турнира в Аделаиде

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в двух сетах оказалась сильнее представительницы России Людмилы Самсоновой во втором круге турнира в Аделаиде. Встреча завершилась со счетом 7:6 (10:8), 7:6 (7:3) в пользу пятой ракетки мира.

Соболенко 11 раз подала навылет допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи.

На счету Самсоновой - восемь эйсов, четыре двойные ошибки и реализовано три брейк-пойнта из 10.

За выход в полуфинал соревнования Соболенко поборется с Маркетой Вондроушовой из Чехии.