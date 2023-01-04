World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Медведев победил Кецмановича и вышел в 1/4 финала турнира в Аделаиде, где сыграет с Хачановым

Встреча продолжалась 1 час 8 минут.
04 января 2023 09:21

Российский теннисист Даниил Медведев в двух сетах оказался сильнее представителя Сербии Миомира Кецмановича во втором круге турнира в Аделаиде. Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:3 в пользу седьмой ракетки мира.

Медведев семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.

На счету Кецмановича - ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и не реализован один брейк-пойнт.

За выход в полуфинал соревнования Медведев поборется с соотечественником Кареном Хачановым.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Медведев победил Кецмановича и вышел в 1/4 финала турнира в Аделаиде, где сыграет с Хачановым
Встреча продолжалась 1 час 8 минут.
04.01.2023 09:21
Теннис
Самсонова уступила Соболенко во втором круге турнира в Аделаиде
Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.
04.01.2023 09:10
Теннис
Хачанов оказался сильнее Дрэйпера и вышел в 1/4 финала турнира в Аделаиде
Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.
04.01.2023 08:55
Теннис
Джокович считает, что россияне и белорусы должны участвовать во всех турнирах без ограничений
В Австралии пройдет первый турнир «Большого Шлема» в 2023 году.
03.01.2023 23:50
Теннис
автор: Александр Шульгин
Карацев обыграл Андухара и вышел во второй круг теннисного турнира в Пуне
Следующим соперником россиянина станет Тим ван Рейтховен.
03.01.2023 15:02
Теннис
автор: Артур Гичунцев
Рублев уступил Баутиста-Агуту и покинул турнир в Аделаиде
Рублев уступил Баутиста-Агуту и покинул турнир в Аделаиде
Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 4:6.
03.01.2023 13:04
Теннис
автор: Артур Гичунцев
Александрова вылетела с турнира в Аделаиде
Россиянка проиграла Маркете Вондроушовой из Чехии.
03.01.2023 09:20
Теннис
автор: Артур Гичунцев
Хачанов вслед за Медведевым пробился во второй круг турнира в Аделаиде
Россиянин обыграл аргентинца Педро Качина.
03.01.2023 08:38
Теннис
автор: Артур Гичунцев
Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Аделаиде
Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Аделаиде
Россиянин пробился в следующую стадию турнира благодаря отказу соперника.
03.01.2023 08:18
Теннис
автор: Артур Гичунцев
18-кратная победительница турниров «Большого шлема» Навратилова возобновит лечение от рака
К проблеме молочной железы добавилась болезнь горла.
02.01.2023 19:51
Теннис
автор: Максим Скороходов
Есть первый гол Мичкова за «Сочи»! Как наш суперталант помог своей новой команде разжиться очком в матче с «Ак Барсом»
Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Это было первое набранное очко 18-летнего таланта за сочинцев после недавней аренды из СКА.
Закономерность или случайность? А теперь без эмоций: что означает победа Акатьевой над Валиевой в Красноярске
Нас интересует не справедливость судейского выбора чемпионки России-2022, а нечто другое, более важное: отобрала ли Софья Акатьева у Камилы Валиевой трон сильнейшей фигуристки мира?
Фернандес и Альварес в погоне за Мбаппе. Как изменились стоимости звезд ЧМ-2022 и РПЛ-2022/23
После окончания чемпионата мира в Катаре Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов.
Полет Конлана за канаты, триумф Бивола, фиаско Яна и другие главные сенсации 2022 года в боксе и ММА
«Плеймейкер» представляет Топ-10 сенсаций, которые произошли в профессиональном боксе и смешанных единоборствах в уходящем 2022 году.
И вновь все решили десятые балла! Как Бойкова и Козловский сенсационно выиграли чемпионат России
На национальном первенстве в Красноярске золото в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они на 0,51 опередили фаворитов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
На финале Аргентина — Франция ставки подскочили на 98 процентов. Букмекерский обзор
Последние новости мира беттинга.
Кто-то еще сомневается, что Овечкин обгонит Гретцки?! Берем в руки калькулятор
После дубля в ворота «Виннипега» в ночь на 24 декабря 2022 года Александр Овечкин с 802 голами вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Весь хоккейный мир начинает новый обратный отсчет: до Уэйна Гретцки россиянину осталось 92 шайбы.
Рождество имени Овечкина! Как наш капитан «Вашингтона» сделал исторический дубль и стал вторым после Гретцки (видео)
В победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, сместив легендарного Горди Хоу со второй строчки в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика