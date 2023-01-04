Медведев победил Кецмановича и вышел в 1/4 финала турнира в Аделаиде, где сыграет с Хачановым

Российский теннисист Даниил Медведев в двух сетах оказался сильнее представителя Сербии Миомира Кецмановича во втором круге турнира в Аделаиде. Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:3 в пользу седьмой ракетки мира.

Медведев семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.

На счету Кецмановича - ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и не реализован один брейк-пойнт.

За выход в полуфинал соревнования Медведев поборется с соотечественником Кареном Хачановым.