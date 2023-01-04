Медведев - о победе над Кацмановичем: Я очень доволен своим сегодняшним уровнем

Российский теннисист Даниил Медведев дал комментарий лосле своей победы над представителем Сербии Миомиром Кецмановичем (6:0, 6:3) во втором круге турнира в Аделаиде.

«Я очень доволен своим сегодняшним уровнем в матче против сильного соперника. Второй сет был сложнее, но мне удалось довести до победы, и я с нетерпением жду следующих матчей», - приводит слова седьмой ракетки мира зарубежная пресса.

Добавим, что в этой встрече Медведев семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Кецмановича - ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и не реализован один брейк-пойнт.

За выход в полуфинал соревнования Медведев поборется с соотечественником Кареном Хачановым.