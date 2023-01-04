Кудерметова уверенно обыграла Андрееску и вышла в 1/4 финала турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в двух сетах оказалась сильнее представительницы Канады Бьянки Андрееску во втором круге турнира в Аделаиде. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу девятой ракетки мира.

Кудерметова два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 15.

На счету Андрееску - ни одного эйса, две двойные ошибки и реализовано два брейк-пойнта из трех.

За выход в полуфинал соревнования Кудерметова поборется с победительницей пары Елена Остапенко (Латвия) - Ирина Бегу (Румыния).