Карацев обыграл ван Рейтховена и вышел в 1/4 финала турнира в Индии

Российский теннисист Аслан Карацев в двух сетах оказался сильнее представителя Нидерландов Тима ван Рейтховена в 1/8 финала турнира в в Пуне (Индия). Встреча завершилась со счетом 7:6 (9:7), 7:6 (10:8) в пользу 59-й ракетки мира.

Карацев девять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из восьми.

На счету ван Рейтховена - 10 эйсов, шесть двойных ошибок и реализован один брейк-пойнт из двух.

За выход в полуфинал Карацев поборется с победителем матча Себастьян Баэс (Аргентина) - Педро Мартинес (Испания).