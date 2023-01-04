Определились полуфиналисты турнира United Cup

Стали известны все полуфиналисты теннисного командного турнира United Cup, который проходит в Австралии.

В первом полуфинале сыграют сборные Греции и Италии, во втором – США и Польши.

По регламенту турнира встреча сборных состоит из двух игр в одиночном разряде среди женщин, двух – среди мужчин, и одной среди смешанных пар. Команды-участницы были разделены на шесть групп. Победители групп, сыграв между собой, выявляли тройку лучших (США, Польша, Греция). Четвертую путевку в полуфинал получала лучшая команда среди проигравших, которой стала команда Италии.

Финал турнира, призовой фонд, которого составляет 15 миллионов долларов, состоится 8 января в Сиднее.