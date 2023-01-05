Азаренко оказалась сильнее Чжэн Циньвэнь и вышла в 1/4 финала турнира Аделаиде

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко оказалась сильнее представительницы Китая Чжэн Циньвэнь во втором круге турнира в Аделаиде (Австралия). Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу 26-й ракетки мира.

Азаренко один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11.

На счету Чжэн Циньвэнь - 10 эйсов, две двойные ошибки и реализован один брейк-пойнт из двух.

За выход в полуфинал соревнования Азаренко поборется с Линдой Носковой из Чехии.