Блинкова уступила Масаровой и не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Окленде

Испанская теннисистка Ребека Масарова оказалась сильнее представительницы России Анны Блинковой во втором круге турнира в Окленде (Новая Зеландия). Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу 130-й ракетки мира.
Масарова 10 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.
На счету Блинковой - два эйса, шесть двойных ошибок и реализован один брейк-пойнт из трех.
За выход в полуфинал соревнования Масарова поборется с победителем матча Каролина Мухова (Чехия) - Елена-Габриэла Русе (Румыния).
источник: «Советский спорт»