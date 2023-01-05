Блинкова уступила Масаровой и не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Окленде

Испанская теннисистка Ребека Масарова оказалась сильнее представительницы России Анны Блинковой во втором круге турнира в Окленде (Новая Зеландия). Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу 130-й ракетки мира.

Масарова 10 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

На счету Блинковой - два эйса, шесть двойных ошибок и реализован один брейк-пойнт из трех.

За выход в полуфинал соревнования Масарова поборется с победителем матча Каролина Мухова (Чехия) - Елена-Габриэла Русе (Румыния).